// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp случился массовый сбой

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp случился массовый сбой
14 марта 2019 - 11:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Пользователи Facebook, Instagram и Whatsapp по всему миру столкнулись с проблемами в работе социальных сетей, следует из данных сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Пользователи Instagram чаще всего сообщают, что не могут войти в свой аккаунт, некоторые испытывают проблемы с просмотром новостной ленты. Одновременно с этим о проблемах стали сообщать и пользователи социальной сети Facebook, они также чаще всего указывают на невозможность войти в приложение, пишет РИА Новости.

Жалобы от пользователей о плохой работе обоих приложений поступают из США, Бразилии, России, Индии, Турции, Великобритании, Португалии, Польши, Нидерландов и других стран.

Администрация Instagram не назвала причины сбоя, но подтвердила его наличие. Позже появилось сообщение о его устранении.

Сотрудники Facebook сообщили, что проблемы точно не связаны с DDoS-атакой, и пообещали решить проблему в максимально короткий срок.

Также поступают жалобы на проблемы в работе мессенджера WhatsApp. Больше всего сообщений о неполадках поступило от пользователей из стран Европы (Нидерландов, Испании, Германии) и Латинской Америки (Мексики, Аргентины).

У пользователей возникают проблемы с отправлением и получением сообщений (52%), соединением (37%) и входом в систему (9%).

Ссылки по теме:
Ria.ru. В работе Facebook, Instagram и WhatsApp случился сбой
BBC. Facebook suffers the most severe outage in its history
 Самое значимое
Samsung представила модели смартфонов серии Galaxy S10Samsung представила модели смартфонов серии Galaxy S10
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
Робот София выложила в Twitter фото с ПашиняномРобот София выложила в Twitter фото с Пашиняном
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Apple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентябряApple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентября
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфонSamsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
Apple уступил Microsoft по капитализации
Instagram отменил обновление интерфейса после недовольства пользователей
Новая функция Instagram описывает изображения для слепых
В Китае представили первого робота-телеведущего
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Алиев: Попытки Армении изменить формат переговоров по Карабаху неприемлемы «Переговоры должны быть продуктивными, а не ради переговоров», - сказал Алиев.
Глава Генштаба ВС РФ: Армения приняла активное участие в восстановлении мирной жизни в Сирии Как подчеркнул глава российского Генштаба, Армения является союзником и ключевым партнером России в Закавказье
На рынках азербайджанского миллиардера в Москве в ходе рейдов нашли фермы для майнинга Также там обнаружили большие суммы наличными
В Армении дороги в основном проходимы: Ларс закрыт для грузовиков Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.