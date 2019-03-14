В работе Facebook, Instagram и WhatsApp случился массовый сбой
14 марта 2019 - 11:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Пользователи Facebook, Instagram и Whatsapp по всему миру столкнулись с проблемами в работе социальных сетей, следует из данных сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Пользователи Instagram чаще всего сообщают, что не могут войти в свой аккаунт, некоторые испытывают проблемы с просмотром новостной ленты. Одновременно с этим о проблемах стали сообщать и пользователи социальной сети Facebook, они также чаще всего указывают на невозможность войти в приложение, пишет РИА Новости.
Жалобы от пользователей о плохой работе обоих приложений поступают из США, Бразилии, России, Индии, Турции, Великобритании, Португалии, Польши, Нидерландов и других стран.
Администрация Instagram не назвала причины сбоя, но подтвердила его наличие. Позже появилось сообщение о его устранении.
Сотрудники Facebook сообщили, что проблемы точно не связаны с DDoS-атакой, и пообещали решить проблему в максимально короткий срок.
Также поступают жалобы на проблемы в работе мессенджера WhatsApp. Больше всего сообщений о неполадках поступило от пользователей из стран Европы (Нидерландов, Испании, Германии) и Латинской Америки (Мексики, Аргентины).
У пользователей возникают проблемы с отправлением и получением сообщений (52%), соединением (37%) и входом в систему (9%).
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