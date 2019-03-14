Глава Генштаба ВС РФ: Армения приняла активное участие в восстановлении мирной жизни в Сирии

PanARMENIAN.Net - Армения приняла активное участие в восстановлении мирной жизни в Сирии. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС России - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов на встрече с главой Генштаба ВС Армении генерал-лейтенантом Артаком Давтяном, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Признателен вам за помощь в восстановлении мирной жизни в Сирии. Армения одной их первых откликнулась на наш призыв и приняла активное участие в решении гуманитарных задач на территории этой страны», –– отметил Герасимов.

Как подчеркнул глава российского Генштаба, Армения является союзником и ключевым партнером России в Закавказье. При этом сотрудничество ведется как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего Организации договора о коллективной безопасности.

Группа из 83 армянских специалистов прибыла 8 февраля в сирийский город Алеппо. Они будут оказывать гуманитарную и медицинскую помощь населению Сирии вне зоны боевых действий, а также проводить работы по разминированию территории. Содействие в их доставке в республику оказала Россия.