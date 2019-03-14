Алиев: Попытки Армении изменить формат переговоров по Карабаху неприемлемы
14 марта 2019 - 12:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал неприемлемыми попытки правительства Армении изменить формат переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию.
«Армянское правительство пытается изменить формат переговоров. Это не приемлемо и является попыткой блокирования переговорного процесса по урегулированию конфликта», - заявил Алиев, выступая на Международном форуме «Седьмой глобальный бакинский форум-2019 - Новая внешняя политика», пишет «Интерфакс-Азербайджан».
«Переговоры должны быть продуктивными, а не ради переговоров», - сказал Алиев.
Он добавил, что статус-кво является неприемлемым, «Армения должна вывести свои войска из оккупированных территорий Азербайджана».
По словам Алиева, «все авторитетные международные организации поддерживают территориальную целостность Азербайджана и выступают за урегулирование конфликта в рамках этого принципа».
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