Алиев: Попытки Армении изменить формат переговоров по Карабаху неприемлемы

PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал неприемлемыми попытки правительства Армении изменить формат переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию.

«Армянское правительство пытается изменить формат переговоров. Это не приемлемо и является попыткой блокирования переговорного процесса по урегулированию конфликта», - заявил Алиев, выступая на Международном форуме «Седьмой глобальный бакинский форум-2019 - Новая внешняя политика», пишет «Интерфакс-Азербайджан».

«Переговоры должны быть продуктивными, а не ради переговоров», - сказал Алиев.

Он добавил, что статус-кво является неприемлемым, «Армения должна вывести свои войска из оккупированных территорий Азербайджана».

По словам Алиева, «все авторитетные международные организации поддерживают территориальную целостность Азербайджана и выступают за урегулирование конфликта в рамках этого принципа».