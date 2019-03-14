В Гегаркуникской области Армении произошло землетрясение силой 2-3 балла
14 марта 2019 - 13:06 AMT
PanARMENIAN.Net - 14 марта в 09:51 по местному времени (по Гринвичу - в 05.51) со стороны сейсмологической сети МЧС Армении зарегистрировано землетрясение в 12 км к юго-западу от города Гавар Гегаркуникской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
Землетрясение ощущалось в селе Гегаркуник.
Сила подземного толчка в эпицентре составила 2-3 балла, магнитуда 2,2.
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