В Гегаркуникской области Армении произошло землетрясение силой 2-3 балла

PanARMENIAN.Net - 14 марта в 09:51 по местному времени (по Гринвичу - в 05.51) со стороны сейсмологической сети МЧС Армении зарегистрировано землетрясение в 12 км к юго-западу от города Гавар Гегаркуникской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Землетрясение ощущалось в селе Гегаркуник.

Сила подземного толчка в эпицентре составила 2-3 балла, магнитуда 2,2.