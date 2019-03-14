Армения экспортировала газ в Грузию
14 марта 2019 - 13:45 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2018 году из Армении в Грузию было экспортировано около 15 млн куб метров газа.
По данным Комитета по госдоходам РА, таможенная стоимость экспортируемого газа составила около $2.26 млн.То есть 1000 куб м было продано по $150.
Газ был экспортирован во второй половине года.
Это не первый случай: 24,7 млн куб метров газа было экспортировано из Армении в Грузию в первой половине 2016 года.Согласно данным, опубликованным Комитетом по госдоходам, общая цена на газ составила около $6,2 млн.То есть Грузия закупила у Армении газ по цене около $250 за 1000 куб метров.
В обоих случаях, по-видимому, был перепродан российский газ, поскольку нет никаких возможностей для физического транзита иранского газа.Тегеран и Ереван неоднократно обсуждали варианты реэкспорта иранского газа.
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«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
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