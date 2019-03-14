В Венесуэле сообщили о полном восстановлении подачи электроэнергии

PanARMENIAN.Net - Правительство Венесуэлы сообщило о полном прекращении блэкаута в стране, длившегося почти одну неделю.

«Сегодня до 100 % восстановлена подача электроэнергии на национальном уровне», - сообщил 13 марта вице-президент и министр связи и информации Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения.

Одновременно он призвал население экономно расходовать электроэнергию и признал, что в некоторых населенных пунктах продолжают оставаться проблемы из-за взрыва трансформаторов. При этом, по его словам, с 14 марта будет возобновлена трудовая деятельность по всей стране, занятия в школах не будут проводиться еще один день, пишет Deutsche Welle.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро еще 12 марта объявил в эфире государственного телевидения о «победе» в «войне за электричество» с США. Он и его сторонники неоднократно обвиняли в продолжавшемся с 7 марта прекращении электроснабжения в 22 из 23 штатов Вашингтон и венесуэльскую оппозицию. В частности, Хорхе Родригес сообщил о кибератаке на системы контроля гидроэлектростанции Гури, производящей 80 процентов электроэнергии в Венесуэле. Мадуро в свою очередь заявил, что США ведут против его страны «энергетическую войну».

Между тем венесуэльская оппозиция считает глубинными причиной энергетической катастрофы коррупцию, износ оборудования, отсутствие технических проверок электростанций и неправильное управление. Непосредственно к коллапсу электросетей в стране, по данным представителей оппозиции, привело возгорание кустарника близ высоковольтной линии электропередачи, в результате которого отключились турбины электростанции Гури.

Венесуэла уже несколько месяцев переживает политический кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста - сразу после вступления Мадуро на пост главы государства на второй срок. 23 января председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.