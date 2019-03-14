Дуров сообщил о 3 млн новых пользователей Telegram за время сбоя в Facebook
14 марта 2019 - 14:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что за последние сутки к мессенджеру присоединились 3 млн новых пользователей.
«Я вижу 3 млн новых пользователей, подписавшихся на Telegram за последние 24 часа. Это хорошо. У нас есть настоящая конфиденциальность и неограниченное пространство для всех», — написал Дуров в своем Telegram-канале.
Обычно ежедневный прирост пользователей Telegram, по разным данным, составляет от 300 000 до 700 000 человек. Согласно данным на январь 2018 года, число пользователей Telegram каждый день увеличивалось на 500 000. По данным создателя сервиса Combot Федора Скуратова, Telegram регистрирует 9 млн новых пользователей в месяц, то есть в среднем около 300 000 человек в сутки, пишут «Ведомости».
Сам Дуров в марте 2018 года сообщал, что аудитория Telegram растет на 700 000 человек в сутки, а общее число пользователей достигло 200 млн.
С чем связан такой сильный рост числа пользователей Telegram за последние сутки Дуров не уточнил. 13 марта в работе Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp произошел крупный сбой по всему миру. Пользователи не могли публиковать записи, просматривать ленту и обмениваться сообщениями.
Роскомнадзор уже почти год пытается заблокировать Telegram в России за то, что мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Несмотря на это, Telegram по-прежнему доступен российским пользователям.
Самое значимое
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Partner news
Последние новости
В Италии не прошедших обязательную вакцинацию детей перестали пускать в школы и детсады Закон предусматривает 10 обязательных прививкок для несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в том числе, против кори, столбняка, полиомиелита и гепатита B
При финансировании Америабанка заключена сделака по приобретению акций армянской компании Сделка была осуществлена по инициативе Америабанка совместно с двумя другим армянским банками-партнерами
Мирзоян - Зурабишвили: Некоторые ваши формулировки в Баку обеспокоили нас «Мы должны приложить усилия, чтобы взвешенные и нейтральные формулировки и впредь были ориентиром во всех заявлениях по Нагорному Карабаху», – подчеркнул Мирзоян
Мамедъяров: Сроки встречи Пашиняна и Алиева согласовываются Сопредседатели в этом направлении работают