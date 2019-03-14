Дуров сообщил о 3 млн новых пользователей Telegram за время сбоя в Facebook

PanARMENIAN.Net - Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что за последние сутки к мессенджеру присоединились 3 млн новых пользователей.

«Я вижу 3 млн новых пользователей, подписавшихся на Telegram за последние 24 часа. Это хорошо. У нас есть настоящая конфиденциальность и неограниченное пространство для всех», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Обычно ежедневный прирост пользователей Telegram, по разным данным, составляет от 300 000 до 700 000 человек. Согласно данным на январь 2018 года, число пользователей Telegram каждый день увеличивалось на 500 000. По данным создателя сервиса Combot Федора Скуратова, Telegram регистрирует 9 млн новых пользователей в месяц, то есть в среднем около 300 000 человек в сутки, пишут «Ведомости».

Сам Дуров в марте 2018 года сообщал, что аудитория Telegram растет на 700 000 человек в сутки, а общее число пользователей достигло 200 млн.

С чем связан такой сильный рост числа пользователей Telegram за последние сутки Дуров не уточнил. 13 марта в работе Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp произошел крупный сбой по всему миру. Пользователи не могли публиковать записи, просматривать ленту и обмениваться сообщениями.

Роскомнадзор уже почти год пытается заблокировать Telegram в России за то, что мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Несмотря на это, Telegram по-прежнему доступен российским пользователям.