В Армении открывается новый завод по производству воды, продукцию будут экспортировать в РФ (видео)
14 марта 2019 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - На заседании правительства Республики Армения 14 марта ООО A & M Rear, занимающейся розливом пресной и минеральной воды, были предоставлены налоговые льготы.
Предполагается, что в рамках проекта будут сделаны инвестиции в объеме около 23.8 млн евро, 7.9 млн евро уже вложены (приобретение земли, строительство, административные расходы).
К середине 2022 года планируется создать 141 новое рабочее место со средней зарплатой в 422000 драмов. В настоящее время создано 16 рабочих мест (административный персонал).
Ожидается, что общий годовой объем производства проекта увеличится с 1.7 млрд до 20.2 млрд драмов в 2022 году. Большая часть продукции будет экспортироваться в Россию, а часть будет реализована на территории Армении.
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За резолюцию, осуждающую план Белого дома, проголосовали 57 сенаторов, 42 были против. Для принятия резолюции требовалось 60 голосов.
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