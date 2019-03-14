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В Армении открывается новый завод по производству воды, продукцию будут экспортировать в РФ (видео)

В Армении открывается новый завод по производству воды, продукцию будут экспортировать в РФ
 14 марта 2019 - 15:59 AMT

PanARMENIAN.Net - На заседании правительства Республики Армения 14 марта ООО A & M Rear, занимающейся розливом пресной и минеральной воды, были предоставлены налоговые льготы.

Предполагается, что в рамках проекта будут сделаны инвестиции в объеме около 23.8 млн евро, 7.9 млн евро уже вложены (приобретение земли, строительство, административные расходы).

К середине 2022 года планируется создать 141 новое рабочее место со средней зарплатой в 422000 драмов. В настоящее время создано 16 рабочих мест (административный персонал).

Ожидается, что общий годовой объем производства проекта увеличится с 1.7 млрд до 20.2 млрд драмов в 2022 году. Большая часть продукции будет экспортироваться в Россию, а часть будет реализована на территории Армении.

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