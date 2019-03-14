Пранкеры разыграли Гуайдо: От имени президента Швейцарии предложили заблокировать деньги Мадуро (видео)
14 марта 2019 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели «переговоры» с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо от имени президента Швейцарии Ули Маурера.
«Маурер» предложил заблокировать миллионы действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, которые якобы лежат в швейцарском банке «Лексус Вованиаль», а потом перевести на личный счет Гуайдо. «Швейцарский президент» также подчеркнул, что оппозиционер имеет право распоряжаться этими средствами как глава государства, пишет РИА Новости.
Лидер оппозиции поблагодарил собеседника не только от своего имени, но и от лица венесуэльцев, а также согласился прислать запрос на блокировку средств.
«Обрадованный Гуайдо немедленно заявляет прессе, что только что пообщался с «Маурером» на тему блокировки счетов правительства Мадуро. Естественно, реальные официальные власти Швейцарии опровергают эти слова», — отметили пранкеры в комментарии для Sputnik Mundo.
Венесуэла уже несколько месяцев переживает политический кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста - сразу после вступления Мадуро на пост главы государства на второй срок. 23 января председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
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