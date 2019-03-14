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Мамедъяров: Сроки встречи Пашиняна и Алиева согласовываются

Мамедъяров: Сроки встречи Пашиняна и Алиева согласовываются
14 марта 2019 - 17:38 AMT

PanARMENIAN.Net - В настоящее время Ереван и Баку согласовывают сроки проведения встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по карабахскому урегулированию. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении готовится. Сопредседатели в этом направлении работают. На данный момент согласовываются сроки, которые будут объявлены позже», - заявил Мамедъяров, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, также готовится встреча глав МИД двух стран. «Это тоже идет вкупе со встречей на высшем уровне»,- сказал Мамедъяров.

Министр не исключил, что встреч глав МИД может предшествовать встрече на высшем уровне. «Все может быть. Я заранее не хочу говорить, не хочу создавать ажиотаж»,- добавил он.

Ссылки по теме:
http://interfax.az/view/760292
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