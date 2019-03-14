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Мирзоян - Зурабишвили: Некоторые ваши формулировки в Баку обеспокоили нас

Мирзоян - Зурабишвили: Некоторые ваши формулировки в Баку обеспокоили нас
14 марта 2019 - 17:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян принял находящуюся в Армении с официальным визитом делегацию во главе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает пресс-служба парламента РА.

Председатель НС обратился к проблемам региональной безопасности. В связи с карабахской проблемой спикер парламента подчеркнул, что власти РА – сторонники мирного переговорного урегулирования конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ, добавив, что Грузия, как государство-участник ОБСЕ, присоединилась к урегулированию в формате МГ.

«Мы должны приложить усилия, чтобы взвешенные и нейтральные формулировки и впредь были ориентиром во всех заявлениях по Нагорному Карабаху», – подчеркнул Мирзоян.

В этом контексте он выразил озабоченность совместным заявлением министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии 29 октября 2018 года, в котором упоминается лишь один из принципов урегулирования конфликта. По словам спикера НС, в армянском обществе вызвали обеспокоенность также прозвучавшие в ходе недавнего визита в Баку некоторые формулировки президента Грузии. В этом плане глава парламента счел неприемлемыми обобщенные подходы к различным конфликтам.

Председатель НС подчеркнул важность еще большей активизации взаимодействия в ряде сфер и реализации совместных программ, обратился к деятельности армянской общины, особо выделив значительный вклад армян в экономическую, политическую, культурную жизнь Грузии на протяжении веков и способных стать надежным мостом для еще большего упрочения отношений двух стран.

Саломе Зурабишвили на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку сказала, что Азербайджан и Грузия вместе вернули свою независимость и «пережили похожие трагедии в последние годы».

«Территориальная целостность наших стран все еще не восстановлена. Вопрос оккупации все еще остается нашей болезненной раной. Это, с одной стороны, препятствует нашему развитию, с другой же, несмотря на это, на эти трагедии, мы смогли укрепить свое государство, экономику», - отметила Зурабишвили.

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