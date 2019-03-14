Мирзоян - Зурабишвили: Некоторые ваши формулировки в Баку обеспокоили нас
14 марта 2019 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян принял находящуюся в Армении с официальным визитом делегацию во главе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает пресс-служба парламента РА.
Председатель НС обратился к проблемам региональной безопасности. В связи с карабахской проблемой спикер парламента подчеркнул, что власти РА – сторонники мирного переговорного урегулирования конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ, добавив, что Грузия, как государство-участник ОБСЕ, присоединилась к урегулированию в формате МГ.
«Мы должны приложить усилия, чтобы взвешенные и нейтральные формулировки и впредь были ориентиром во всех заявлениях по Нагорному Карабаху», – подчеркнул Мирзоян.
В этом контексте он выразил озабоченность совместным заявлением министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии 29 октября 2018 года, в котором упоминается лишь один из принципов урегулирования конфликта. По словам спикера НС, в армянском обществе вызвали обеспокоенность также прозвучавшие в ходе недавнего визита в Баку некоторые формулировки президента Грузии. В этом плане глава парламента счел неприемлемыми обобщенные подходы к различным конфликтам.
Председатель НС подчеркнул важность еще большей активизации взаимодействия в ряде сфер и реализации совместных программ, обратился к деятельности армянской общины, особо выделив значительный вклад армян в экономическую, политическую, культурную жизнь Грузии на протяжении веков и способных стать надежным мостом для еще большего упрочения отношений двух стран.
Саломе Зурабишвили на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку сказала, что Азербайджан и Грузия вместе вернули свою независимость и «пережили похожие трагедии в последние годы».
«Территориальная целостность наших стран все еще не восстановлена. Вопрос оккупации все еще остается нашей болезненной раной. Это, с одной стороны, препятствует нашему развитию, с другой же, несмотря на это, на эти трагедии, мы смогли укрепить свое государство, экономику», - отметила Зурабишвили.
Самое значимое
Недавно проект прошел в Тбилиси, подле чего - в Баку, а 9 марта состоялся в Ереване.
В августе армянину исполнилось бы 105 лет
«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
Partner news
Последние новости
В Италии не прошедших обязательную вакцинацию детей перестали пускать в школы и детсады Закон предусматривает 10 обязательных прививкок для несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в том числе, против кори, столбняка, полиомиелита и гепатита B
При финансировании Америабанка заключена сделака по приобретению акций армянской компании Сделка была осуществлена по инициативе Америабанка совместно с двумя другим армянским банками-партнерами
Пранкеры разыграли Гуайдо: От имени президента Швейцарии предложили заблокировать деньги Мадуро (видео) «Маурер» предложил заблокировать миллионы действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, которые якобы лежат в швейцарском банке «Лексус Вованиаль»
В Армении открывается новый завод по производству воды, продукцию будут экспортировать в РФ (видео) Предполагается, что в рамках проекта будут сделаны инвестиции в объеме около 23.8 млн евро