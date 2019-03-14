При финансировании Америабанка заключена сделака по приобретению акций армянской компании

PanARMENIAN.Net - При совместном финансировании трех армянских банков впервые была осуществлена сделка в сфере добычи полезных ископаемых, в рамках которой иностранный стратегический инвестор приобрел армянскую компанию.

Компания Chaarat Gold Holdings, представленная на Лондонской фондовой бирже, приобрела у российской дочерней компании Russian Polymetal Group, также представленной на этой бирже, 100% акций Капанского горно-обогатительного комбината (ГОК) за $55 млн.

Сделка была осуществлена по инициативе Америабанка совместно с двумя другим армянским банками-партнерами, при консолидации кредитных средств в размере $40 млн, $32 млн из которых предоставил Америабанк.

«Армянские банки этой сделкой доказали международной финансовой общественности возможности осуществления подобных сложных сделок, а также консолидации местных финансовых ресурсов для финансирования международных сделок. Кроме того,сделка показала, что экономика Армении привлекательна для международного капитала и инвестиций», – сказал директор департамента корпоративного и инвестиционного банкинга Америабанка Гагик Саакян.

«Мы рады, что этой сделкой стали первым крупным иностранным инвестором Армении после революции. Окружающая среда, социальное и корпоративное управление играет ключевую роль в нашей корпоративной культуре, стратегии и деятельности компании. Они созвучны новым сформованным принципам обеспечения прозрачной деятельности в Армении. Армения предоставляет нам прекрасную возможность для осуществления бизнес-деятельности», – отметил генеральный исполнительный директор компании Chaarat Артем Волынец.

Америабанк – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг. По итогам 2018 года Америабанк является лидером банковского сектора Армении по основным показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль и капитал).