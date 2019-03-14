В Италии не прошедших обязательную вакцинацию детей перестали пускать в школы и детсады
14 марта 2019 - 18:33 AMT
PanARMENIAN.Net - В Италии вступил в силу закон об обязательной вакцинации. 13 марта школы, ясли и детские сады перестали принимать детей, родители которых не предоставили справки о наличии прививок. Срок их подачи истек 11 марта.
Закон предусматривает 10 обязательных прививкок для несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в том числе, против кори, столбняка, полиомиелита и гепатита B. По данным итальянских властей, несколько тысяч школьников не прошли вакцинацию. Родителям грозят штрафы в размере до 3500 евро, пишет Deutsche Welle.
Между тем в стране уже зафиксирован ряд случаев предоставления родителями ложной информации о якобы проведенной вакцинации. В частности, в городе Беллуно начато расследование 17 подобных случаев, аналогичные инциденты произошли в ряде других областей Италии.
В феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число заразившихся корью людей выросло до самого высокого уровня за последние 10 лет. В марте ООН заявила, что корь возрождается во всем мире из-за «нерешительности в проведении вакцинации».
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