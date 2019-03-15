Гололед на ряде дорог Армении: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 15 марта, по состоянию на 09:00, в Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

На автодороге Сотк-Карвачар и на Варденяцском перевале местами наблюдается гололедица.

Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России есть столпившиеся автомобили.