Гололед на ряде дорог Армении: Ларс открыт
15 марта 2019 - 09:42 AMT
PanARMENIAN.Net - 15 марта, по состоянию на 09:00, в Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
На автодороге Сотк-Карвачар и на Варденяцском перевале местами наблюдается гололедица.
Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.
Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России есть столпившиеся автомобили.
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