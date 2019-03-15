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Теракт в Новой Зеландии: Неизвестные расстреляли людей в мечетях

Теракт в Новой Зеландии: Неизвестные расстреляли людей в мечетях
15 марта 2019 - 09:59 AMT

PanARMENIAN.Net - В новозеландском городе Крайстчерч было совершено вооруженное нападение на две мечети во время пятничной молитвы. Властям удалось задержать четверых подозреваемых, среди которых одна женщина.

По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, жертвами теракта стали 40 человек. 48 человек пострадали.

«В настоящий момент полиция занимается очень серьезным и трагическим происшествием, связанным со стрельбой в центре города Крайстчерч», - заявил 15 марта комиссар полиции Майк Буш, пишет Deutsche Welle.

Позднее полиция сообщила, что после стрельбы в мечетях военные обезвредили несколько самодельных взрывных устройств, «обнаруженных в транспортных средствах».

По сообщениям очевидцев, во время стрельбы в мечети в центре города Крайстчерч находилось около 200 человек. В настоящий момент несколько подразделений полиции находятся также у второй мечети в пригороде Крайстчерча Линвуде.

«Мы обращаемся к мечетям по всей стране с просьбой закрыть свои двери и порекомендовать людям воздержаться от их посещения до тех пор, пока полиция не даст дальнейшие указания», - подчеркнул Буш.

Новозеландские СМИ сообщили, что ответственность за стрельбу взял на себя 28-летний гражданин Австралии, который якобы прибыл в Новую Зеландию для совершения этого нападения. Перед атакой он написал некий манифест из 74 страниц, выражающий антииммигрантские взгляды.

Ссылки по теме:
Deutche Welle: В результате стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии убиты несколько человек
CNBC. Shootings at New Zealand mosques kill multiple people
ria.ru. При нападении на мечети в Новой Зеландии погибли 40 человек
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