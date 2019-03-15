Boeing приостановил поставки 737 MAX после авиакатастрофы
15 марта 2019 - 10:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Boeing приостановила поставки своих самых продаваемых самолетов 737 MAX 8 и 9 после авиакатастрофы в Эфиопии. Boeing продолжит выпускать самолеты, но их полеты возобновятся после обновления программного обеспечения, сообщили американские законодатели.
Boeing заявил, что в ближайшие недели будет совершенствовать программное обеспечение «по всему парку 737 MAX». Его обновление займет несколько недель, а установка на все самолеты продлится, как минимум, до апреля, заявил член комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Рик Ларсен по итогам брифинга с представителями авиационной службы США, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.
Ранее агентство сообщало, что, по оценкам аналитиков, каждый месяц запрета на использование Boeing 737 MAX может стоить компании от $1,8 млрд до $2,5 млрд.
15 марта эксперты во Франции приступят к техническому анализу черных ящиков с разбившегося 10 марта лайнера Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек.
Ранее федеральное авиационное управление США, сославшись на спутниковые данные и свидетельства с места происшествия, указало на некоторые сходства и допустило общую причину катастрофы в Эфиопии и крушения лайнера Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре 2018 г. Тогда погибли 189 человек.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Делегация парламента Армении едет в Германию с официальным визитом Повестка дня визита включает встречи спикера армянского парламента с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле, вице-спикером Бундестага Петрой Пау
Ипотека молодой семьи в РА подешевеет на 0.5% после рождения каждого нового ребенка Снижение для семьи произойдет за счет увеличения объема государственных субсидий на последующий кредитный период.
Впервые в РФ: Лейла Адамян провела операцию по восстановлению женской репродуктивной функции Уточняется, что методика оперативного вмешательства была предложена в 2010 году группой японских исследователей во главе с профессором Казухиро Кавамура
Из сектора Газа впервые за 5 лет нанесли удар по Тель-Авиву: Израиль ответил Это первая подобная атака с 2014 года.