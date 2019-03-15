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Boeing приостановил поставки 737 MAX после авиакатастрофы

Boeing приостановил поставки 737 MAX после авиакатастрофы
15 марта 2019 - 10:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Boeing приостановила поставки своих самых продаваемых самолетов 737 MAX 8 и 9 после авиакатастрофы в Эфиопии. Boeing продолжит выпускать самолеты, но их полеты возобновятся после обновления программного обеспечения, сообщили американские законодатели.

Boeing заявил, что в ближайшие недели будет совершенствовать программное обеспечение «по всему парку 737 MAX». Его обновление займет несколько недель, а установка на все самолеты продлится, как минимум, до апреля, заявил член комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Рик Ларсен по итогам брифинга с представителями авиационной службы США, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Ранее агентство сообщало, что, по оценкам аналитиков, каждый месяц запрета на использование Boeing 737 MAX может стоить компании от $1,8 млрд до $2,5 млрд.

15 марта эксперты во Франции приступят к техническому анализу черных ящиков с разбившегося 10 марта лайнера Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек.

Ранее федеральное авиационное управление США, сославшись на спутниковые данные и свидетельства с места происшествия, указало на некоторые сходства и допустило общую причину катастрофы в Эфиопии и крушения лайнера Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре 2018 г. Тогда погибли 189 человек.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Boeing приостановил поставки 737 MAX
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