Впервые в РФ: Лейла Адамян провела операцию по восстановлению женской репродуктивной функции
15 марта 2019 - 15:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России, заместитель директора Национального медицинского научного-исследовательского центра им. В. И. Кулакова по научной работе Лейла Адамян провела в Москве операцию по восстановлению репродуктивной функции яичников 36-летней женщины, подобная операция была проведена в России впервые. Об этом сообщили в пресс-службе центра, пишет ТАСС.
«6 марта 2019 года впервые в России на базе крупнейшего национального центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова (директор - академик РАН Г. Т. Сухих) академиком Л. В. Адамян была произведена уникальная операция по восстановлению репродуктивного потенциала женщине 36 лет, страдающей преждевременной недостаточностью яичников», - говорится в сообщении центра.
Уточняется, что методика оперативного вмешательства была предложена в 2010 году группой японских исследователей во главе с профессором Казухиро Кавамура и в дальнейшем была одобрена и апробирована в Испании, Польше, Китае, Мексике и Японии.
В пресс-службе подчеркнули, что проведение такой операции позволяет женщинам 40-45 летнего возраста и женщинам с преждевременной недостаточностью яичников иметь генетически родных детей.
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