Ипотека молодой семьи в РА подешевеет на 0.5% после рождения каждого нового ребенка

PanARMENIAN.Net - В Армении процентная ставка по ипотечному кредиту молодой семьи или молодого одинокого родителя снизится на 0.5% после рождения или усыновления каждого нового ребенка.

Снижение для семьи произойдет за счет увеличения объема государственных субсидий на последующий кредитный период.

В случае принятия проекта в государственном бюджете РА ожидается определенное увеличение расходов, размер которых по предварительным оценкам может составить 14.3-18.9 млн драмов.

Таким образом государство хочет решить демографический вопрос, так как, согласно статистике, молодые семьи, выплачивающие ипотеку за жилье, часто из-за финансовых проблем не думают о рождении еще одного ребенка.

Ранее ипотека для молодых семей в Армении стала доступнее, ставки по кредиту снизились на 2% годовых до 9.5%. Это означает, что бенефициарии программы могут получить кредиты по ставке 5.5% годовых в регионах и 7.5% в Ереване.