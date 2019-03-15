Один из нападавших на мечеть в Новой Зеландии сделал на обойме надпись на армянском

PanARMENIAN.Net - Один из мужчин, напавших на мечети в новозеландском городе Крайстчерч, оставил на обойме своего оружия запись на армянском языке.

На кадрах с места происшествия видно, что обоймы «украшают» надписи на разных языках, обозначающие разные сражения, в которых христиане одерживали победу над мусульманами. В частности, преступники упомянули Милоша Обилича (сербского национального героя, который убил султана Мурада 1-го в битве на Косовом поле), битву при Вене в 1683 году, которая положила конец продвижению Османской империи, и сражение при Сарыкамыше в Первой мировой войне, когда русские победили османскую армию. Именно название последней битвы написано на армянском.

В результате нападения на мечети в новозеландском Крайстчерче 15 марта погибли 49 человек, сообщили в полиции. По данным СМИ, одним из нападавших был 28-летний Брентон Таррант, придерживавшийся ультраправых взглядов и высказывавший ненависть к мигрантам. Во время убийств он вел трансляцию в интернете.