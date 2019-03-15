Число жертв теракта в Новой Зеландии увеличилось до 49 человек

PanARMENIAN.Net - В результате нападения на мечети в новозеландском Крайстчерче 15 марта погибли 49 человек, сообщили в полиции.

Ранее было известно о 40 погибших. Медицинскую помощь получают почти 50 человек, получивших огнестрельные ранения.

Стрельбу в двух мечетях в Крайстчерче устроили несколько человек. Полиция взяла под стражу четырех подозреваемых, однако один из них, предположительно, не имеет отношения к преступлению, пишет Meduza со ссылкой на The Guardian.

По данным СМИ, одним из нападавших был 28-летний Брентон Таррант, придерживавшийся ультраправых взглядов и высказывавший ненависть к мигрантам. Во время убийств он вел трансляцию в интернете.

Ранее стало известно, чтов новозеландском городе Крайстчерч было совершено вооруженное нападение на две мечети во время пятничной молитвы. Позднее полиция сообщила, что после стрельбы в мечетях военные обезвредили несколько самодельных взрывных устройств, «обнаруженных в транспортных средствах». По сообщениям очевидцев, во время стрельбы в мечети в центре города Крайстчерч находилось около 200 человек. В настоящий момент несколько подразделений полиции находятся также у второй мечети в пригороде Крайстчерча Линвуде.