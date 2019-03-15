Число жертв теракта в Новой Зеландии увеличилось до 49 человек
15 марта 2019 - 13:41 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате нападения на мечети в новозеландском Крайстчерче 15 марта погибли 49 человек, сообщили в полиции.
Ранее было известно о 40 погибших. Медицинскую помощь получают почти 50 человек, получивших огнестрельные ранения.
Стрельбу в двух мечетях в Крайстчерче устроили несколько человек. Полиция взяла под стражу четырех подозреваемых, однако один из них, предположительно, не имеет отношения к преступлению, пишет Meduza со ссылкой на The Guardian.
По данным СМИ, одним из нападавших был 28-летний Брентон Таррант, придерживавшийся ультраправых взглядов и высказывавший ненависть к мигрантам. Во время убийств он вел трансляцию в интернете.
Ранее стало известно, чтов новозеландском городе Крайстчерч было совершено вооруженное нападение на две мечети во время пятничной молитвы. Позднее полиция сообщила, что после стрельбы в мечетях военные обезвредили несколько самодельных взрывных устройств, «обнаруженных в транспортных средствах». По сообщениям очевидцев, во время стрельбы в мечети в центре города Крайстчерч находилось около 200 человек. В настоящий момент несколько подразделений полиции находятся также у второй мечети в пригороде Крайстчерча Линвуде.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Делегация парламента Армении едет в Германию с официальным визитом Повестка дня визита включает встречи спикера армянского парламента с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле, вице-спикером Бундестага Петрой Пау
Ипотека молодой семьи в РА подешевеет на 0.5% после рождения каждого нового ребенка Снижение для семьи произойдет за счет увеличения объема государственных субсидий на последующий кредитный период.
Впервые в РФ: Лейла Адамян провела операцию по восстановлению женской репродуктивной функции Уточняется, что методика оперативного вмешательства была предложена в 2010 году группой японских исследователей во главе с профессором Казухиро Кавамура
Boeing приостановил поставки 737 MAX после авиакатастрофы Boeing продолжит выпускать самолеты, но их полеты возобновятся после обновления программного обеспечения