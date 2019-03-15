Делегация парламента Армении едет в Германию с официальным визитом

PanARMENIAN.Net - Возглавляемая председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном делегация 18-21 марта будет находиться с официальным визитом в ФРГ. Об этом сообщает пресс-служба парламента РА.

Повестка дня визита включает встречи спикера армянского парламента с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле, вице-спикером Бундестага Петрой Пау, руководителем группы дружбы Германия – Южный Кавказ Йоханнесом Карсом, председателем парламента Берлина Ральфом Виландом, председателем Ландтага Земли Саар Штефаном Тоскани, президиумом Германо-Армянского форума.

Делегация во главе с председателем НС посетит Германскую парламентскую ассоциацию (DPG), Германский институт по международным вопросам и безопасности (SWР), а также Саарский университет.

В составе парламентской делегации – депутаты НС Рубен Рубинян, Лилит Макунц, Эдмон Марукян, Наира Зограбян и Цовинар Варданян.