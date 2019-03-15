Делегация парламента Армении едет в Германию с официальным визитом
15 марта 2019 - 15:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Возглавляемая председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном делегация 18-21 марта будет находиться с официальным визитом в ФРГ. Об этом сообщает пресс-служба парламента РА.
Повестка дня визита включает встречи спикера армянского парламента с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле, вице-спикером Бундестага Петрой Пау, руководителем группы дружбы Германия – Южный Кавказ Йоханнесом Карсом, председателем парламента Берлина Ральфом Виландом, председателем Ландтага Земли Саар Штефаном Тоскани, президиумом Германо-Армянского форума.
Делегация во главе с председателем НС посетит Германскую парламентскую ассоциацию (DPG), Германский институт по международным вопросам и безопасности (SWР), а также Саарский университет.
В составе парламентской делегации – депутаты НС Рубен Рубинян, Лилит Макунц, Эдмон Марукян, Наира Зограбян и Цовинар Варданян.
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Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Пашинян отметил, что его общение с Алиевым носило неофициальный характер.
Собеседники обсудили различные вопросы, касающиеся повестки дня армяно-российских союзнических отношений.
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