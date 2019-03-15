// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Немецкого депутата оштрафовали на 20,000 евро за связи с Баку

Немецкого депутата оштрафовали на 20,000 евро за связи с Баку
15 марта 2019 - 16:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Депутат от Христанско-демократического союза - правящей партии Германии, которую еще недавно возглавляла канцлер Ангела Меркель – оштрафована за то, что своевременно не уведомила бундестаг о дополнительном заработке из Азербайджана. Сумма штрафа составляет 20 тысяч евро. Такое решение приняла 14 марта администрация бундестага.

Подозрения в отношении Карин Штренц появились еще в 2017 году в ходе коррупционного скандала в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В частности, ее имя упоминается в опубликованном в апреле 2018 года докладе группы независимых экспертов о взятках за лоббирование интересов Баку в Европе, пишет Deutsche Welle.

В документе утверждается, что ключевой фигурант коррупционного скандала, экс-депутат бундестага Эдуард Линтнер нанял ее на работу через принадлежащую ему консалтинговую компанию Line M-Trade, которая финансировалась Баку и занималась лоббированием интересов Азербайджана.

Несмотря на коммерческие интересы, Штренц приняла в 2015 году участие в миссии наблюдателей на выборах в Азербайджане. В связи с этими обвинениями в начале 2018 года Штренц не была повторно выдвинута в ПАСЕ.

Сама она утверждала, что не знала об азербайджанских доходах компании Линтнера, и признавала свою вину только в том, что несвоевременно сообщила в бундестаг о дополнительном заработке.

Эпизод со Штренц только часть большого доклада под названием «Икорная дипломатия» о лоббистской деятельности Азербайджана, который спровоцировал коррупционный скандал в Совете Европы. В документе утверждалось, что Баку занимался подкупом докладчиков мониторингового комитета ПАСЕ, наблюдавших за выполнением обязательств, которые взял на себя Азербайджан при вступлении в Совет Европы. В качестве взяток использовались многочисленные подарки, в том числе, черная икра, ковры, дорогой алкоголь и ювелирные украшения.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Немецкий депутат оштрафована на 20 тысяч евро из-за связей с Баку
Transparency International. GERMAN AUTHORITIES ASKED TO INVESTIGATE ELECTED OFFICIALS OVER AZERBAIJANI LAUNDROMAT BRIBERY SCANDAL
 Самое значимое
Член коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭСЧлен коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭС
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Эрдоган назвал Макрона «новичком в политике» из-за решения учредить день памяти Геноцида армян
Проазербайджанский конгрессмен США выступил с речью о погромах армян в Сумгаите
Мюнхенская конференция примет рекордное число политиков
В Германии зафиксирован рекордный профицит общественных бюджетов - 58 млрд евро
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
ВС Азербайджана из миномета обстреляли армянские позиции в агдамском направлении У армянской стороны нет потерь или раненых.
Tesla представила кроссовер Model Y за $39,000 Продажи электрокара начнутся осенью 2020 года
В РА создадут механизмы конфискации имущества обвиняемых в тяжких преступлениях без решения суда РА ратифицировала Варшавскую конвенцию Совета Европы «О отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма».
Делегация парламента Армении едет в Германию с официальным визитом Повестка дня визита включает встречи спикера армянского парламента с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле, вице-спикером Бундестага Петрой Пау