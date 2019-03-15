Немецкого депутата оштрафовали на 20,000 евро за связи с Баку

PanARMENIAN.Net - Депутат от Христанско-демократического союза - правящей партии Германии, которую еще недавно возглавляла канцлер Ангела Меркель – оштрафована за то, что своевременно не уведомила бундестаг о дополнительном заработке из Азербайджана. Сумма штрафа составляет 20 тысяч евро. Такое решение приняла 14 марта администрация бундестага.

Подозрения в отношении Карин Штренц появились еще в 2017 году в ходе коррупционного скандала в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В частности, ее имя упоминается в опубликованном в апреле 2018 года докладе группы независимых экспертов о взятках за лоббирование интересов Баку в Европе, пишет Deutsche Welle.

В документе утверждается, что ключевой фигурант коррупционного скандала, экс-депутат бундестага Эдуард Линтнер нанял ее на работу через принадлежащую ему консалтинговую компанию Line M-Trade, которая финансировалась Баку и занималась лоббированием интересов Азербайджана.

Несмотря на коммерческие интересы, Штренц приняла в 2015 году участие в миссии наблюдателей на выборах в Азербайджане. В связи с этими обвинениями в начале 2018 года Штренц не была повторно выдвинута в ПАСЕ.

Сама она утверждала, что не знала об азербайджанских доходах компании Линтнера, и признавала свою вину только в том, что несвоевременно сообщила в бундестаг о дополнительном заработке.

Эпизод со Штренц только часть большого доклада под названием «Икорная дипломатия» о лоббистской деятельности Азербайджана, который спровоцировал коррупционный скандал в Совете Европы. В документе утверждалось, что Баку занимался подкупом докладчиков мониторингового комитета ПАСЕ, наблюдавших за выполнением обязательств, которые взял на себя Азербайджан при вступлении в Совет Европы. В качестве взяток использовались многочисленные подарки, в том числе, черная икра, ковры, дорогой алкоголь и ювелирные украшения.