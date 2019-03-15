Азербайджан - в топ-10 стран с высоким уровнем смертности из-за плохой еды

PanARMENIAN.Net - Азербайджан занял 6 место в рейтинге стран с самой высокой смертностью из-за неправильного питания: в стране зафиксировано 313 смертей на 100 000 человек, обусловленных употреблением плохой пищи.

Согласно обнародованной информации, самое плохое качество пищи в Узбекистане (394), на втором месте Туркмения (376), далее Киргизия (350), Украина (349), Молдова (328), Азербайджан (319), Таджикистан (310), Казахстан (306) и Россия (291), пишет haqqin.az со ссылкой на Daily Mail.

В свою очередь, в 10-ку стран с лучшим качеством питания попали Испания (43 случая смерти на 100 000 человек в результате диеты), Израиль (43), Франция (46), Нидерланды (52), Андорра (54), Дания (55), Бельгия (59), Швейцария (60), а также Норвегия (61) и Италия (61).

Сообщается, что наиболее высокий уровень смертности из-за вредных пищевых привычек зафиксирован в странах СНГ.

По оценкам ученых, в 2016 году неправильное питание стало причиной около половины смертей в Европе. Более двух миллионов жителей региона стали жертвами болезней, вызванных высоким содержанием соли в пище и низким потреблением овощей, орехов и цельнозерновых продуктов.

Жители лидеров рейтинга едят много овощей, при этом ограничивая себя в жирном мясе и быстрых углеводах.

Примечательно, что все страны, кроме Израиля, вошедшие в десятку лучших, находятся в Европе.