Раненный в Сирии армянский сапер перевезен в Москву
16 марта 2019 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Получившего ранение в Сирии армянского сапера перевезли в московский госпиталь, где его навестил находящийся с рабочим визитом в Москве для участия в заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ начальник Генерального штаба ВС Армении генерал-лейтенант Артак Давтян. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.
До перевозки в Москву армянский сапер получал лечение в сирийском госпитале.
Армянский сапер 7 марта при осуществлении гуманитарной миссии в Сирии получил ранение в область стопы вследствие взрыва мины.
Группа из 83 армянских специалистов прибыла 8 февраля в сирийский город Алеппо. Они оказывают гуманитарную и медицинскую помощь населению Сирии вне зоны боевых действий, а также проводят работы по разминированию территории. Содействие в их доставке в республику оказала Россия.
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