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В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт

В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт
16 марта 2019 - 11:01 AMT

PanARMENIAN.Net - 16 марта, по состоянию на 09:00, в Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар и Варденяцский перевал.

Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.

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