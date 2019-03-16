Число сотрудников Америабанка достигло около 950 человек
16 марта 2019 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Америабанк, придавая важность роли персонала и корпоративной культуры в достижении успеха и сохранении лидирующих позиций на рынке, как работодатель стремится обеспечить лучшие условия для своих сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Одним из ключевых направлений деятельности банка является формирование выдающейся команды с уникальной корпоративной культурой и создание наилучших условий для профессионального роста и качества жизни.
Постоянно расширяя круг деятельности и улучшая качество предлагаемых услуг, банк с точки зрения социальной ответственности придает важность процессу созданию новых рабочих мест. С 2017 по 2018 год персонал банка динамично растет. В 2018 году в Америабанке появилось порядка 300 новых сотрудников. Сейчас число сотрудников Америабанка составляет около 950 человек.
Постоянно придавая важность вовлеченности молодежи в команду, Америабанк с 2008 года успешно сотрудничает с армянскими и зарубежными университетами, предоставляя профессиональную стажировку и возможность работы армянским студентам и молодым специалистам из диаспоры. Америабанк уже реализовал 10 программ «Америа-Поколение», в результате чего в банке уже работают более 200 сотрудников.
В 2018 году, в частности, были реализованы два проекта «Америа-Поколение», в результате чего в команду банка пришли 57 молодых специалистов, а в 2019 году планируется реализовать три проекта.Программа представляет собой уникальную возможность для молодых людей в возрасте от 20 до 27 лет получать теоретические и практические знания по финансовым и банковским вопросам, посредством общения с опытными специалистами узнать об особенностях корпоративной культуры и начать свою карьеру в Америабанке.
Для Америабанка ключевое значение имеет репатриация. Поощряя возвращение талантливых армянских специалистов в Армению, банк активно сотрудничает с различными фондами и создает для репатриантов возможности для практики и работы. В то же время благодаря привлечению специалистов из диаспоры в Армению внедряется международный опыт и знания, эффективное использование которых создает дополнительную ценность для экономики страны.
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