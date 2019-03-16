Обезврежен нарушивший госграницу Армении азербайджанец
16 марта 2019 - 11:53 AMT
PanARMENIAN.Net - 16 марта, около 01։30 по ереванскому времени, на северо-восточном направлении границы Армении, на оборонительном участке N-ской воинской части армянскими военнослужащими был обнаружен, предупрежден и после неподчинения предупреждению обезврежен неизвестный, нарушивший государственную границу РА. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Минобороны РА Арцрун Ованнисян.
«После получения огнестрельного ранения в область нижней конечности ему была оказана первая медицинская помощь, затем он был переведен в медучреждение. Его жизни ничто не угрожает.
Из обнаруженных у него документов следует, что нарушитель является жителем Газахского района Азербайджана, Элвин Ариф Оглу Ибрагимов (1986 г.р.). В следственном департаменте СНБ Армении возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие», – отметил Ованнисян.
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