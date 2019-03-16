// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Обезврежен нарушивший госграницу Армении азербайджанец

Обезврежен нарушивший госграницу Армении азербайджанец
16 марта 2019 - 11:53 AMT

PanARMENIAN.Net - 16 марта, около 01։30 по ереванскому времени, на северо-восточном направлении границы Армении, на оборонительном участке N-ской воинской части армянскими военнослужащими был обнаружен, предупрежден и после неподчинения предупреждению обезврежен неизвестный, нарушивший государственную границу РА. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Минобороны РА Арцрун Ованнисян.

«После получения огнестрельного ранения в область нижней конечности ему была оказана первая медицинская помощь, затем он был переведен в медучреждение. Его жизни ничто не угрожает.

Из обнаруженных у него документов следует, что нарушитель является жителем Газахского района Азербайджана, Элвин Ариф Оглу Ибрагимов (1986 г.р.). В следственном департаменте СНБ Армении возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие», – отметил Ованнисян.

Ссылки по теме:
Запись Арцруна Ованнисяна в Facebook
 Самое значимое
Впервые в РФ: Лейла Адамян провела операцию по восстановлению женской репродуктивной функцииВпервые в РФ: Лейла Адамян провела операцию по восстановлению женской репродуктивной функции
Уточняется, что методика оперативного вмешательства была предложена в 2010 году группой японских исследователей во главе с профессором Казухиро Кавамура
В Армении криминализируют содействие криминальному мируВ Армении криминализируют содействие криминальному миру
Отмечается, что в процессе разработки механизмов для предотвращения распространения этого явления изучался опыт постсоветских стран.
Армянские революционеры взялись за коррупцию в своих рядахАрмянские революционеры взялись за коррупцию в своих рядах
Суд избрал в отношении данных 3 лиц меру пресечения в виде заключения под стражу.
В Армении в 2018 году ущерб по уголовным делам составил $173 млн: Более $14 млн восстановленоВ Армении в 2018 году ущерб по уголовным делам составил $173 млн: Более $14 млн восстановлено
Приблизительно 6.922 млрд драмов гарантируется необходимыми уголовно-процессуальными инструментариями, то есть арестом имеющейся в этом размере валюты.
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс закрыт
Снег на дорогах Армении: Ларс закрыт
Суд отказался арестовать бывшего вице-премьера Армении
Посольство РФ в РА призвало не политизировать убийство женщины российским военным в Гюмри
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Неделя на арцахском фронте: ВС Азербайджана применили минометы За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 3000 выстрелов.
Новозеландский стрелок предстал перед судом: Заседание продлилось около минуты Ровно столько времени потребовалось судье, чтобы зачитать Брентону Тарранту обвинение в убийстве.
Раненный в Сирии армянский сапер перевезен в Москву До перевозки в Москву армянский сапер получал лечение в сирийском госпитале.
ВС Азербайджана из миномета обстреляли армянские позиции в агдамском направлении У армянской стороны нет потерь или раненых.