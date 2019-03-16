Премьер Армении выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии
16 марта 2019 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн в связи с терактом, совершенным в мечетях в городе Крайстчерч. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
«С глубокой скорбью узнал о теракте, совершенном в мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, который унес жизни многочисленных невинных людей. Решительно осуждая терроризм во всех его проявлениях, выражаю свои искренние соболезнования и поддержку вам, родным погибших и дружественному народу Новой Зеландии», - говорится в послании Пашиняна.
По официальным данным, в результате теракта 15 марта в Новой Зеландии погибли 49 человек. 41 из них убиты в мечети Масджид-ан-Нур в центре Крайстчёрча, еще семь - в мечети на авеню Линвуд, причем три жертвы были застрелены вне здания. Еще один пострадавший скончался в больнице. Ранения получили 48 человек.
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