Новозеландский стрелок предстал перед судом: Заседание продлилось около минуты
16 марта 2019 - 12:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Главным подозреваемым по делу о двойном теракте в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, унесшем жизни 49 человек, считается 28-летний австралиец Брентон Таррант. 16 марта в окружном суде города Крайстчёрч состоялось первое слушание по его делу.
Двое вооруженных охранников ввели Тарранта в наручниках в здание суда, после чего судья Пол Келлар зачитал ему обвинение в убийстве, пишет Deutsche Welle со ссылкой на The New Zealand Herald.
Таррант не показал раскаяния и во время фотосъемки демонстрировал нацистские жесты. Непосредственно после этого обвиняемого вывели из зала слушаний без выступления его адвоката. Заседание продлилось всего около минуты. Следующее слушание дела запланировано на 5 апреля.
Комиссар полиции Майк Буш, занимающийся расследованием вооруженного нападения на мусульман во время пятничной молитвы, заявил, что на данный момент полиция не видит угрозы новых терактов, однако рекомендует людям сохранять бдительность.
Отвечая на вопрос журналистов о том, виновен ли один и тот же человек в обоих терактах, Буш отметил, что не может вдаваться в детали. «Однако полиция не обладает никакими сведениями, противоречащими такому предположению», - добавил он.
При этом полиция продолжает заниматься выяснением того, причастны ли к терактам двое других подозреваемых, задержанных после стрельбы в мечетях.
По официальным данным, в результате теракта 15 марта погибли 49 человек. 41 из них убиты в мечети Масджид-ан-Нур в центре Крайстчёрча, еще семь - в мечети на авеню Линвуд, причем три жертвы были застрелены вне здания. Еще один пострадавший скончался в больнице. Ранения получили 48 человек. Обе мечети находятся на расстоянии примерно пяти километров друг от друга.
Незадолго до совершения теракта Таррант опубликовал в соцсетях 74-страничный манифест, в котором называл себя сторонником идеи превосходства белых людей и рассказывал о планах совершить в Европе теракты, направленные против мусульман.
Выступая на пресс-конференции по промежуточным результатам расследования терактов, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что Таррант имел лицензию на обращение с оружием и законно владел пятью пистолетами. При этом она пообещала в связи с терактами изменить законодательство Новой Зеландии по владению оружием.
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