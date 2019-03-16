Неделя на арцахском фронте: ВС Азербайджана применили минометы

PanARMENIAN.Net - В период с 9 по 16 марта на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 250 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 3000 выстрелов.

Помимо вышеупомянутых нарушений, 13 марта, в промежуток времени с 10:35 до 11:15, в восточном направлении линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск (Акна) противник применил также 60-мм минометы, выпустив 9 снарядов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР осуществляют полноценный контроль на передовой и продолжают уверенно нести боевое дежурство.

В период с 3 по 9 марта на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 300 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 2300 выстрелов.