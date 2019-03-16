Неделя на арцахском фронте: ВС Азербайджана применили минометы
16 марта 2019 - 13:18 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 9 по 16 марта на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 250 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 3000 выстрелов.
Помимо вышеупомянутых нарушений, 13 марта, в промежуток времени с 10:35 до 11:15, в восточном направлении линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск (Акна) противник применил также 60-мм минометы, выпустив 9 снарядов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР осуществляют полноценный контроль на передовой и продолжают уверенно нести боевое дежурство.
В период с 3 по 9 марта на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 300 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 2300 выстрелов.
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