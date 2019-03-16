ФИФА меняет формат клубного ЧМ

PanARMENIAN.Net - Начиная с 2021 года количество команд-участниц клубного чемпионата мира по футболу возрастет с 7 до 24. В новом формате турнир будет проводиться летом раз в четыре года и заменит, таким образом, Кубок конфедераций. О данном решении Совета Международной федерации футбола (ФИФА) сообщил журналистам президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции в Майами.

Против реформы клубного ЧМ выступили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциация европейских клубов (ECA), причем ECA даже пригрозила бойкотом чемпионата со стороны ведущих европейских команд в случае принятия реформы. Тем не менее Совет ФИФА принял соответствующее решение 25 голосами против 7, пишет Deutsche Welle.

Клубный чемпионат мира по футболу - турнир между сильнейшими клубами шести конфедераций. Он был основан в 2000 году и с 2005 года стал ежегодным.

В 2018 году клубный чемпионат мира проходил в Объединенных Арабских Эмиратах и завершился победой испанского «Реала».

В новом формате чемпионат клубов впервые пройдет с 17 июня по 4 июля 2021 года и будет впоследствии проводиться раз в четыре года. Решение о стране-хозяйке этого турнира еще не принято.

По информации Совета ФИФА, кроме восьми европейских команд из состава УЕФА, в клубном чемпионате мира 2021 года примут участие шесть команд, представляющих Южноамериканскую конфедерацию футбола (CONMEBOL), по три команды из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), Африканской конфедерации футбола (CAF) и Азиатской конфедерации футбола (AFC), а также один представитель Конфедерации футбола Океании (OFC).