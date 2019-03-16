«Яндекс» запускает собственную соцсеть
16 марта 2019 - 15:58 AMT
PanARMENIAN.Net - «Яндекс» готовится запустить социальный сервис «Аура» внутри собственного приложения (iOS, Android). Как сообщили в пресс-службе компании, она начала бета-тестирование. Сроков публичного запуска «Ауры» в «Яндексе» не назвали, пишет TJ.
«Яндекс.Аура» — это социальный сервис, который на основе машинного обучения, нейронных сетей и других технологий «Яндекса» находит новых интересных людей с похожими увлечениями и окружением. «Яндекс.Аура» знакомит людей между собой: пользователь может вступать в сообщества, создавать посты и таргетировать их не на ограниченный круг своих подписчиков, а на выбранную аудиторию», - сообщили в пресс-службе «Яндекса».
На текущий момент «Ауру» можно запустить, получив инвайт от действующего участника тестирования — каждый может пригласить до пяти человек в сутки. Иконка соцсети появится на главной странице приложения «Яндекс».
Лента друзей в «Ауре» формируется с помощью искусственного интеллекта и нейросетей. Сервис учитывает данные, которые уже доступны «Яндексу» или предоставит пользователь. Например, это могут быть общие интересы вроде вида спорта или направления искусства.
«Аура» также учитывает «окружение», то есть общих знакомых, а также геолокации пользователя — то есть помогает найти «интересных людей», которые находятся недалеко. Пользователь определяет уровень доступа к контенту по характеристикам. То есть можно выставить настройки так, чтобы пост не видели люди определенного возраста и пола, или жители одного города.
«Яндекс» уже делал соцсеть в более традиционном виде — «Я.ру». Компания закрыла проект в июне 2014 года, сохранив архив пользователей на «Яндекс.Диске».
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