Наводнения и оползни в Индонезии: 77 человек погибли

PanARMENIAN.Net - Число погибших в результате наводнений и оползней в восточной индонезийской провинции Папуа достигло 77, еще 116 человек пострадали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя поисково-спасательной службы.

По информации агентства, наводнения затронули район Джаяпура. Спасатели продолжают операцию по поиску десятков пропавших без вести, пишет РИА Новости.

Проливные дожди обрушились 16 марта на северо-восточную часть провинции. Повреждены не менее девяти домов и два моста. На данный момент около 120 граждан, чьи дома были повреждены, эвакуированы в здания правительственных учреждений. Вода уже отступила, но поисково-спасательная команда еще не добралась до всех пострадавших от наводнений районов.