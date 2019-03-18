Наводнения и оползни в Индонезии: 77 человек погибли
18 марта 2019 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Число погибших в результате наводнений и оползней в восточной индонезийской провинции Папуа достигло 77, еще 116 человек пострадали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя поисково-спасательной службы.
По информации агентства, наводнения затронули район Джаяпура. Спасатели продолжают операцию по поиску десятков пропавших без вести, пишет РИА Новости.
Проливные дожди обрушились 16 марта на северо-восточную часть провинции. Повреждены не менее девяти домов и два моста. На данный момент около 120 граждан, чьи дома были повреждены, эвакуированы в здания правительственных учреждений. Вода уже отступила, но поисково-спасательная команда еще не добралась до всех пострадавших от наводнений районов.
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