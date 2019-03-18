В Азербайджане по случаю Новруза помиловали политзаключенных: В ЕС довольны
18 марта 2019 - 11:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Евросоюз приветствует помилование в Азербайджане более 400 заключенных, приуроченное к празднованию Новруза. Об этом говорится в официальном заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Среди помилованных были представители политических партий, некоммерческих организаций, блогеры и журналисты. «Этот шаг воспринимается с одобрением», - говорится в заявлении, пишет Deutsche Welle.
ЕС ожидает, что в соответствии с международными обязательствами Азербайджана в будущем последуют и дальнейшие подобные шаги. В ЕВС отметили, что Европейский Союз продолжит взаимодействие с Азербайджаном, чтобы расширить сотрудничество, в том числе, и в сфере прав человека, что является «важным элементом наших взаимоотношений».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании более 400 человек, среди них 14 иностранцев. Большинство были освобождены от отбывания оставшегося срока заключения, 12 человек - от штрафа. Трем осужденным пожизненный срок был заменен длительным лишением свободы.
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«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
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