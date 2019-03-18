Между авиакатастрофами в Эфиопии и Индонезии нашли сходства
18 марта 2019 - 12:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Анализ данных бортовых самописцев в «Боинге», потерпевшем крушение в Эфиопии 10 марта, подтвердил «явное сходство» с авиакатастрофой в Индонезии. Об этом заявила министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес.
Анализ проводили эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), они передали данные правительству Эфиопии, но детальная информации о сходствах не разглашается. По словам чиновницы, бортовые самописцы были в хорошем состоянии, что позволило провести экспертизы «почти всех зафиксированных данных». Правительство намерено через месяц опубликовать подробный отчет, заявила Могес, пишет Deutsche Welle.
Самолет Boeing 737 Max 8 упал вскоре после вылета из столицы Эфиопии 10 марта. Погибли все 149 пассажиров и 8 членов экипажа.
В октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение самолет того же типа. Воздушное судно индонезийской авиакомпании Lion Air летело из Джакарты в Панкалпинанг, связь с самолетом была потеряна через 13 минут после взлета. На борту находились 181 пассажир и 8 членов экипажа.
После крушения самолета в Эфиопии американский авиаконцерн Boeing рекомендовал приостановить эксплуатацию всех самолетов 737 Max. На сегодняшний день полеты этого типа лайнера запрещены в более чем 50 странах. В свою очередь, Boeing пообещал выпустить обновленное программное обеспечение для самолетов 737 MAX в ближайшие дни.
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