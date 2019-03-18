«Барселона» хочет подписать Гризманна
18 марта 2019 - 13:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Испанская «Барселона» намерена подписать контракт с нападающим «Атлетико» и сборной Франции Антуаном Гризманном.
Каталонцы, уже совершавшие попытку приобрести игрока, сделают мадридскому клубу повторное предложение по окончании нынешнего сезона. В то же время сине-гранатовые вышли на связь с представителями Гризманна, пишет Lenta.ru со ссылкой на L'Equipe.
Сам игрок не уверен по поводу своего будущего в клубе, в очередной раз не сумевшего побороться за победу в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.
Отмечается, что действующий контракт француза с «Атлетико» рассчитан до 2023 года, а отступные за игрока составляют 200 миллионов евро. При этом до июня 2019-го его можно выкупить за 120 миллионов.
В текущем сезоне Гризманн сыграл в 28 матчах за «Атлетико», забив 12 мячей и отдав восемь передач. В составе сборной Франции полузащитник стал чемпионом мира-2018.
В ноябре 2018 года сообщалось, что Гризманн входит в десятку самых высокооплачиваемых футболистов планеты. Его зарплата в «Атлетико» составляет 20 миллионов евро в год.
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