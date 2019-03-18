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Вице-премьер РА: Продолжаются переговоры с «Газпромом» вокруг тарифов на газ

Вице-премьер РА: Продолжаются переговоры с «Газпромом» вокруг тарифов на газ
18 марта 2019 - 14:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения продолжает переговоры с компанией «Газпром-Армения» по цене на газ. Об этом в беседе с журналистами вице-премьер Армении Тигран Авинян.

«Между правительством РА и компанией «Газпром-Армения» продолжаются переговоры вокруг цены на газ. Как только получим сведения, обязательно поделимся с обществом», - отметил он, пишет Panorama.am.

Ранеепремьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что тариф на газ для армянских потребителей в 2019 году не повысится. Он отметил, что перед компанией «Газпром Армения» поставлен вопрос об оптимизации.

В конце декабря «Газпром» сообщил, что в соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения» цена российского газа на границе Грузии и Армении в 2019 году вырастет до 165 долларов за тысячу кубометров со 150 долларов в 2018 году. Контракт на поставки до 2,5 миллиарда кубометров в год действует до конца 2019 года. «Газпром Армения», на 100% принадлежащая «Газпрому», является поставщиком газа на внутренний рынок Армении.

Правительство республики заявляло о планах договориться с армянской «дочкой» российского «Газпрома» о сохранении внутреннего тарифа на газ, поясняя, что это предполагается сделать за счет сокращения издержек компании.

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Panorama.am: Вице-премьер Армении Тигран Авинян: Продолжаются переговоры вокруг тарифов на газ
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