Неизвестный открыл стрельбу в голландком трамвае: Есть раненые
18 марта 2019 - 14:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Несколько человек были ранены 18 марта в Утрехте, где неизвестный открыл стрельбу в трамвае.
На место происшествия прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции Нидерландов, пишет BBC.
Полиция попросила людей расчистить дороги, чтобы работники аварийных служб могли добраться до места происшествия.
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