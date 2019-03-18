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Неизвестный открыл стрельбу в голландком трамвае: Есть раненые

Неизвестный открыл стрельбу в голландком трамвае: Есть раненые
18 марта 2019 - 14:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Несколько человек были ранены 18 марта в Утрехте, где неизвестный открыл стрельбу в трамвае.

На место происшествия прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции Нидерландов, пишет BBC.

Полиция попросила людей расчистить дороги, чтобы работники аварийных служб могли добраться до места происшествия.

Ссылки по теме:
BBC. Man opens fire on Dutch tram, several hurt
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