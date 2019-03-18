Эрдоган: Новозеландский стрелок дважды посещал Турцию
18 марта 2019 - 16:18 AMT
PanARMENIAN.Net - 16 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел митинг в предверии местных выборов, где показал запись стрельбы в Новой Зеландии при нападении на две мечети. Эрдоган также заявил, что автор видео и подозреваемый в теракте дважды приезжал в Турцию.
Эрдоган показал ролик на митинге в Анталии, который транслировался на национальном телевидении. Он также сообщил, что снявший на видео атаку на мечеть Брентон Таррант дважды приезжал в Турцию. «В первый раз он провел здесь три дня, во второй — 40 дней. Мы расследуем, имел ли он какие-то связи в нашей стране», - заявил президент Турции, пишет TJ со ссылкой на The New York Times.
Нападение на две мечети в Новой Зеландии — в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде — произошло 15 марта. По последним данным, в результате двойного теракта погибли 50 человек, в том числе дети. 42 из них убиты в мечети в центре Крайстчёрча, еще восемь - в другой мечети на авеню Линвуд, причем три человека были застрелены вне здания. Ранения получили 50 человек, 36 из них находятся в больницах. Обе мечети расположены на расстоянии примерно пяти километров друг от друга. Преступник снимал нападение скрытой камерой и вел прямую трансляцию в интернете. С момента первой атаки до задержания прошло 36 минут.
Полиция задержала четверых человек, в том числе Брентона Тарранта, транслировавшего бойню в интернете. Позднее один из задержанных был признан невиновным.
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