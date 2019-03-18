8 армянских шахматистов примут участие в индивидуальном ЧЕ
18 марта 2019 - 16:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В Скопье 18 марта стартует индивидуальный чемпионат Европы по шахматам среди мужчин. Армению будут представлять 8 шахматистов.
В турнире в столице Македонии примут участие гроссмейстеры Сергей Мовсесян, Грант Мелкумян, Роберт Ованнисян, Арман Пашикян, Айк Мартиросян, Самвел Тер-Саакян, Мануэль Петросян и международный мастер Шант Саргсян, сообщает пресс-служба НОКА.
В чемпионате участвуют 357 шахматистов, из которых 142 - гроссмейстеры.
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