8 армянских шахматистов примут участие в индивидуальном ЧЕ

PanARMENIAN.Net - В Скопье 18 марта стартует индивидуальный чемпионат Европы по шахматам среди мужчин. Армению будут представлять 8 шахматистов.

В турнире в столице Македонии примут участие гроссмейстеры Сергей Мовсесян, Грант Мелкумян, Роберт Ованнисян, Арман Пашикян, Айк Мартиросян, Самвел Тер-Саакян, Мануэль Петросян и международный мастер Шант Саргсян, сообщает пресс-служба НОКА.

В чемпионате участвуют 357 шахматистов, из которых 142 - гроссмейстеры.