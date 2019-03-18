В результате стрельбы в голландском трамвае есть погибший: Преступник скрылся
18 марта 2019 - 17:14 AMT
PanARMENIAN.Net - В голладском городе Утрехт неизвестный открыл огонь по пассажирам трамвая. В результате стрельбы один человек погиб и несколько человек получили ранения, сообщили в городской полиции. Правоохранительные органы не исключают версию теракта.
Территория возле трамвайной остановки оцеплена. Движение трамваев в городе временно приостановлено, пишет BBC.
Как заявили в полиции, преступнику удалось скрыться. По неподтвержденным данным, он уехал с места преступления на машине.
Сколько человек пострадало, не уточняется. Также неизвестно, сколько именно человек участвовало в нападении. По данным местных СМИ, нападавших было несколько.
Правоохранительные органы рекомендовали держать закрытыми двери школ в городе. Также власти ужесточили меры безопасности в школах, мечетях, правительственных хданиях и на транспортных узлах по всей стране.
Инцидент произошел в трамвае 18 марта в 10:45 по местному времени (13:45 евн) недалеко от трамвайной остановки за пределами центра города. Сейчас на месте происшествия находятся аварийные службы, туда вылетели три вертолета.
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