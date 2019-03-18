В результате стрельбы в голландском трамвае есть погибший: Преступник скрылся

PanARMENIAN.Net - В голладском городе Утрехт неизвестный открыл огонь по пассажирам трамвая. В результате стрельбы один человек погиб и несколько человек получили ранения, сообщили в городской полиции. Правоохранительные органы не исключают версию теракта.

Территория возле трамвайной остановки оцеплена. Движение трамваев в городе временно приостановлено, пишет BBC.

Как заявили в полиции, преступнику удалось скрыться. По неподтвержденным данным, он уехал с места преступления на машине.

Сколько человек пострадало, не уточняется. Также неизвестно, сколько именно человек участвовало в нападении. По данным местных СМИ, нападавших было несколько.

Правоохранительные органы рекомендовали держать закрытыми двери школ в городе. Также власти ужесточили меры безопасности в школах, мечетях, правительственных хданиях и на транспортных узлах по всей стране.

Инцидент произошел в трамвае 18 марта в 10:45 по местному времени (13:45 евн) недалеко от трамвайной остановки за пределами центра города. Сейчас на месте происшествия находятся аварийные службы, туда вылетели три вертолета.