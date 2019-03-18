Apple впервые за 4 года выпустила новый iPad mini
18 марта 2019 - 17:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Apple выпустила две новых модели планшетов — iPad mini 2019 и iPad Air.
Новый iPad Mini будет оснащен дисплеем с диагональю 7,9 дюйма и впервые для устройств этой серии получит поддержку Apple Pencil, позволяющей рисовать на экране специальным стилусом, пишет Meduza.
С 18 марта модели доступны для заказа в США, Австралии, Японии и странах Западной Европы.
iPad mini 2019 — первое за почти четыре года обновление линейки планшетов уменьшенного размера от Apple. Предыдущая версия — iPad Mini 4 — была анонсирована в сентябре 2015 года.
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