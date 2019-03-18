Спикер парламента РА: Полны решимости вместе с ЕС углублять процесс институциональных реформ
18 марта 2019 - 18:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящийся с официальным визитом в ФРГ председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян 18 марта выступил в парламенте Берлина с приветственным словом. Об этом сообщает пресс-служба парламента РА.
«Развернувшаяся многолетняя борьба граждан Республики Армения во имя демократии, защиты прав человека и верховенства закона в нашей стране привела в марте-апреле 2018 года к бархатной, ненасильственной революции, полностью совершенной конституционным путем.
Ныне мы должны укреплять демократическую модель и развивать ее эффективность. В этом аспекте считаем важным упрочение наших отношений с ЕС. Полны решимости вместе со своими европейскими партнерами расширять и углублять процесс институциональных реформ», - отметил Мирзоян.
Он добавил, что в РА высоко ценят проводимую Германией взвешенную политику на Южном Кавказе и содействие Армении в различных сферах.
«Установившийся между нашими странами высокий уровень политического диалога, межпарламентское сотрудничество, расширяющееся в двустороннем и многостороннем форматах взаимодействие, активизация экономических и культурных связей – красноречивое свидетельство дальнейшего углубления сотрудничества. В контексте углубления армяно-германских отношений особую роль могут сыграть столицы обеих стран.
Надеюсь, Берлин и наш 2800-летний Ереван смогут разработать совместные программы сотрудничества – чтобы учиться друг у друга и обмениваться опытом. Для новоизбранных властей Еревана, однозначно, будет полезен опыт Берлина в контексте городского управления и стабильного развития городского хозяйства», - подчеркнул Мирзоян.
Самое значимое
Недавно проект прошел в Тбилиси, подле чего - в Баку, а 9 марта состоялся в Ереване.
В августе армянину исполнилось бы 105 лет
«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
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