Мнацаканян и Лавров обсудили сотрудничество Армении и РФ
18 марта 2019 - 18:33 AMT
PanARMENIAN.Net - 18 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Армения Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы российско-армянского двустороннего сотрудничества.
Телефонная беседа состоялась по инициативе армянской стороны.
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Недавно проект прошел в Тбилиси, подле чего - в Баку, а 9 марта состоялся в Ереване.
В августе армянину исполнилось бы 105 лет
«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
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