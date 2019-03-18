Число жертв стрельбы в голландском трамвае возросло: Полиция ищет турка
18 марта 2019 - 19:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Три человека погибли и еще девять пострадали в результате стрельбы в нидерландском Утрехте. Об этом заявил мэр города.
Полиция объявила в розыск 37-летнего мужчину турецкого происхождения по имени Гёкмен Танис. Об этом сообщается в Twitter местных правоохранительных органов, пишет Lenta.ru.
О мотивах преступника пока не сообщалось.
Ранее 18 марта в Утрехте мужчина открыл огонь по пассажирам трамвая. Инцидент произошел около 10:45 по местному времени (13:45 евн) около остановки общественного транспорта «Площадь 24 октября».
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