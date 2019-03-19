В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс закрыт

PanARMENIAN.Net - 19 марта, по состоянию на 10:00, в Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Труднопроходимы Варденяцский перевал и автодорога Сотк-Карвачар (метель).

На автодорогае Арагац-Талин местами наблюдается гололедица.

Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей.