В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс закрыт
19 марта 2019 - 10:16 AMT
PanARMENIAN.Net - 19 марта, по состоянию на 10:00, в Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Труднопроходимы Варденяцский перевал и автодорога Сотк-Карвачар (метель).
На автодорогае Арагац-Талин местами наблюдается гололедица.
Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей.
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