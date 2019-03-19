Мхитарян - в топ-10 лучших футболистов из стран бывшего СССР
19 марта 2019 - 11:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Издание «Евро-Футбол.ру» выбрало десятку лучших действующих футболистов – выходцев из стран постсоветского пространства. В их число вошел также капитан сборной Армении и полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян.
«После переезда на Туманный Альбион Генрих Мхитарян не показывает прежнего уровня. Сначала армянин потерял доверие Жозе Моуринью и, как следствие, место в составе «Манчестер Юнайтед», а теперь он пытается реанимировать карьеру в «Арсенале». Мхитарян не блистает, но он наверняка еще не сказал своего последнего слова в английском футболе. Недавно Генрих восстановился после перелома плюсневой кости. В последних матчах армянин регулярно отмечался голами и ассистами. Возможно, Мхитарян зарядится уверенностью и выйдет на тот уровень, который он демонстрировал в «Боруссии», - отмечает издание.
Помимо Мхитаряна в рейтинг вошли украинец Александр Зинченко («Манчестер Юнайтед»), россияне Денис Черышев («Валенсия»), Федор Чалов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Алан Дзагоев (ЦСКА), украинцы Ярослав Якицкий («Зенит»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Евгений Коноплянка («Шальке»), Руслан Малиновский (Генк»).
Самое значимое
Гарик Карапетян (89 кг) одолел в рывке 137 кг и 168 кг в толчке.
Мхитарян забил гол на 27 минуте.
Матч завершился со счетом 2:0.
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