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Армянские фигуристы примут участие в ЧМ

Армянские фигуристы примут участие в ЧМ
19 марта 2019 - 12:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по фигурному катанию отправилась в японский город Сайтама, где с 20 по 23 марта состоится чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба НОКА.

Армению в одиночном катании на чемпионате представят фигуристы Славик Айрапетян и Анастасия Галустян. Галустян выступит с короткой программой 20 марта, а Айрапетян - 21 марта.

На турнир отправились также президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян и вице-президент Федерации Ари Закарян.

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