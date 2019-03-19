Армянские фигуристы примут участие в ЧМ

PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по фигурному катанию отправилась в японский город Сайтама, где с 20 по 23 марта состоится чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба НОКА.

Армению в одиночном катании на чемпионате представят фигуристы Славик Айрапетян и Анастасия Галустян. Галустян выступит с короткой программой 20 марта, а Айрапетян - 21 марта.

На турнир отправились также президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян и вице-президент Федерации Ари Закарян.