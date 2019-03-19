Алиев отозвал укравшего 10 банок икры посла в ОАЭ
19 марта 2019 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - 25 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев своим указом отозвал посла Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах Дашгына Шикарова. Об этом сообщает Haqqin.az со ссылкой на официальный сайт президента.
Шикаров оказался вовлечен в скандал: его обвинили в краже подарков, предоставленных правительством Азербайджана для правителя Абу-Даби Халифа ибн Зайд аль-Нахайяна, и в хищениях средств посольства. В частности, как отмечают информированные источники, речь идет о 10 банках с черной икрой.
Помимо этого, в настоящее время в посольстве Азербайджана в Абу-Даби работает специальная комиссия, которая расследует факт исчезновения полумиллиона долларов. Подозревают, что деньги были присвоены.
7 марта приказом министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова заместитель посла Азербайджана в ОАЭ Лейла Сулейманова назначена временным поверенным в делах Азербайджана в Эмиратах.
Она будет исполнять обязанности временного поверенного в делах Азербайджана до назначения нового посла.
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«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
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