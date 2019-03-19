Перед выходом финала «Игры престолов» по всему миру спрятали 6 железных тронов
19 марта 2019 - 12:56 AMT
PanARMENIAN.Net - В преддверии выхода финального сезона сериала «Игра престолов» канал HBO запустил квест #ForTheThrone («за трон») для поклонников эпопеи. Победители конкурса смогут стать обладателями железного трона. Новость о состязании появилась в Twitter-аккаунте компании.
Организаторы спрятали шесть тронов по всему миру и запустили таймер на промосайте. На YouTube-канале Game of Thrones ведется прямая трансляция из леса, где находится первый королевский стул. После того как кто-то сообщит о находке или по истечении времени, на сайте появится информация о локации следующего, пишет Lenta.ru.
Трейлер восьмого сезона появился в сети 5 марта. Первый эпизод финальной части «Игры престолов» выйдет 14 апреля 2019 года.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Архангельске открылся торговый дом Армении В торговом доме представлены овощные консервы, чай, сладости, пряности, сыры, мясные деликатесы, сухофрукты, коньяки и вина из Армении
Армянские фигуристы примут участие в ЧМ Армению в одиночном катании на чемпионате представят фигуристы Славик Айрапетян и Анастасия Галустян
Мхитарян - в топ-10 лучших футболистов из стран бывшего СССР Помимо Мхитаряна в рейтинг вошли украинец Александр Зинченко («Манчестер Юнайтед»), россияне Денис Черышев («Валенсия»), Федор Чалов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»)
В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс закрыт Труднопроходимы Варденяцский перевал и автодорога Сотк-Карвачар (метель).