Перед выходом финала «Игры престолов» по всему миру спрятали 6 железных тронов

PanARMENIAN.Net - В преддверии выхода финального сезона сериала «Игра престолов» канал HBO запустил квест #ForTheThrone («за трон») для поклонников эпопеи. Победители конкурса смогут стать обладателями железного трона. Новость о состязании появилась в Twitter-аккаунте компании.

Организаторы спрятали шесть тронов по всему миру и запустили таймер на промосайте. На YouTube-канале Game of Thrones ведется прямая трансляция из леса, где находится первый королевский стул. После того как кто-то сообщит о находке или по истечении времени, на сайте появится информация о локации следующего, пишет Lenta.ru.

Трейлер восьмого сезона появился в сети 5 марта. Первый эпизод финальной части «Игры престолов» выйдет 14 апреля 2019 года.